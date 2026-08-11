Sicariato en Daule: un hombre fue baleado en una plaza comercial de La Joya

Otra persona fue encontrada herida de bala en sectores cercanos

El hecho de sangre ocurrió cuando el hombre se encontraba sentado en el área externa de un local comercial la mañana de este martes 11 de agosto del 2026.

Según información preliminar, varios hombres armados llegaron al lugar y dispararon en varias ocasiones antes de escapar del sitio.

Minutos después del ataque en Galería Plaza, se reportó que una persona, aparentemente uno de los atacantes, fue baleada cerca de La Piazza Villa del Rey.

Investigación está en marcha

Los hechos se registraron en distintos puntos de este sector del cantón Daule, en la provincia del Guayas.

Las autoridades deberán determinar si los ataques están relacionados y establecer las circunstancias en las que resultaron heridas las otras personas.

El caso generó preocupación entre los habitantes de La Joya y Villa del Rey, mientras se espera información oficial sobre el estado de salud de los heridos y los responsables del ataque.