Siniestro de tránsito en la E20 vía a Papallacta deja un saldo de dos personas fallecidas

El sistema de seguridad del ECU 911 en Quito reportó un fatal siniestro de tránsito la tarde de este viernes 10 de octubre del 2025.

El reporte ingresó a la central a las 17:46 de este viernes. Se informaba de un siniestro de tránsito entre un automóvil y una camioneta, en el cantón Quijos, E20 vía a Papallacta.

El ECU 911 coordinó las acciones de emergencia y despachó unidades de el Cuerpo de Bomberos de Quijos y el Chaco para atender a los lesionados.

También se desplegaron unidades de la Policía Nacional y agentes de tránsito para ayudar en la zona.

Las instituciones de primera respuesta que llegaron hasta el lugar del siniestro confirmaron que lamentablemente dos personas fallecieron.

En imágenes compartidas por el ECU 911 se observa como el vehículo liviano quedó con la carrocería completamente destrozada y una persona atrapada en su interior tras el violento choque.