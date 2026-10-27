Juan Román Riquelme elogió a Enner Valencia: 'Fue perfecto'

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, habló sobre el desempeño de Enner Valencia en el club Xeneize.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, volvió a destacar a Enner Valencia por la actuación que tuvo ante Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. El ecuatoriano marcó un triplete y fue clave para que el ‘Xeneize’ remontara un partido que perdía 2-0 y terminara ganando 3-2.

En una entrevista con el canal AZZ, realizada el lunes 26 de octubre de 2026 Riquelme aseguró que Valencia tuvo una actuación “perfecta” y destacó especialmente la manera en que ejecutó sus goles de cabeza.

“Fue perfecto. Lo de Valencia fue perfecto”, afirmó el dirigente argentino, quien explicó que el delantero aplicó correctamente la técnica para cabecear y dirigir el balón hacia el piso, una de las claves para dificultar la reacción del arquero.

Enner Valencia "ha hecho lo que tiene que hacer un jugador de fútbol cuando el profesor le enseña como se tiene que cabecear, cabeció perfecto. Los dos perfiles, cabeció para el piso como te lo enseñan". Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

Riquelme también destacó la lectura del partido que tuvo Valencia. Después del primer gol observó que el atacante comenzó a moverse con tranquilidad y entendió que estaba conectado con el encuentro.

“Cuando hizo el primer gol, yo comencé a mirar que Valencia no corría para cualquier lado, sino que se seguía moviendo normal. Valencia comenzó a sentir el partido”, explicó.

El ecuatoriano terminó siendo determinante. Sus tres goles permitieron a Boca remontar un partido que perdía 2-0 y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.