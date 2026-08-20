Estas son las cinco figuras políticas de Ecuador que murieron en siniestros aéreos

Un miembro del equipo de búsqueda y rescate de la Cruz Roja de Kenia inspeccionando el lugar del accidente de un helicóptero, en el que murió Michele Sensi-Contugi

De Jaime Roldós a Michele Sensi-Contugi. La historia política de Ecuador ha quedado marcada por varias tragedias aéreas que terminaron con la vida de autoridades y funcionarios.

En los último 45 años, cinco figuras vinculadas al Estado fallecieron en siniestros de aviación ocurridos mientras cumplían funciones oficiales.

La lista comienza con el expresidente Jaime Roldós Aguilera, en 1981, y llega hasta Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia, quien murió el 19 de agosto de 2026 en un accidente de helicóptero en Kenia.

Jaime Roldós murió en 1981

El 24 de mayo de 1981, Ecuador recibió una de las noticias más impactantes de su historia política. El avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en el que viajaba el presidente Jaime Roldós Aguilera se estrelló contra el cerro Huayrapungo, en la provincia de Loja.

El mandatario se dirigía hacia Macará cuando ocurrió el accidente. Junto a él murieron su esposa, Martha Bucaram

El ministro de Defensa Marco Subía Martínez

En el mismo siniestroa aéreo en el que murió el presidente Jaime Roldós Aguilera, también falleció el ministro de Defensa Marco Subía Martínez. En ese vuelo también estaban integrantes de la comitiva presidencial y miembros de la tripulación.

Camilo Gallegos, otra víctima en 1986

Otra tragedia aérea cobró la vida de un integrante del Gobierno en 1886. Luis Camilo Gallegos Domínguez, entonces ministro de Educación durante la administración de León Febres-Cordero, murió en en un accidente de aviación.

El funcionario se encontraba realizando una misión relacionada con sus responsabilidades en la Amazonía cuando ocurrió el siniestro.

Guadalupe Larriva murió días después de asumir Defensa

El 24 de enero de 2007, Guadalupe Larriva, quien llevaba apenas nueve días como ministra de Defensa, murió cuando el helicóptero militar en el que viajaba chocó con otra aeronave durante ejercicios nocturnos cerca de la Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta.

En el accidente también fallecieron su hija, Claudia Ávila Larriva, de 17 años, y cinco militares. Larriva había hecho historia al convertirse en la primera mujer y primera civil en ocupar el Ministerio de Defensa de Ecuador.

Michele Sensi-Contugi, la tragedia más reciente

El episodio más reciente ocurrió el 19 de agosto de 2026, cuando Michele Sensi-Contugi, director general del Centro Nacional de Inteligencia, murió en un accidente de helicóptero en Samburu, Kenia.

Sensi-Contugi viajaba junto a su esposa, la diseñadora ecuatoriana Stephany Hollihan, cuando la aeronave sufrió el siniestro durante un vuelo hacia la zona de Loisaba Conservancy.

El helicóptero transportaba a seis pasajeros y un piloto. Las siete personas que se encontraban a bordo murieron. El presidente Daniel Noboa declaró luto nacional por tres días y se realizará un funeral de Estado.