Militares destruyen 12 hectáreas donde se realizaba minería ilegal en el cantón Pucará de Azuay

12 hectáreas de minería ilegal fueron destruidas y neutralizadas tras bombardeos de militares en el sector La Chonta del cantón Pucará, provincia del Azuay. El operativo denominado 'Tormenta Fuego' se realizó el lunes 3 de noviembre del 2025.

El Ministerio de Defensa informó que 1 500 uniformados se desplegaron por aire y tierra para realizar maniobras tácticas de control y aseguramiento. Allí se detonó material explosivo y se lanzaron múltiples proyectiles.

El objetivo fue destruir por completo los campamentos, procesadoras y bocaminas que sostenían la economía ilícita a través de la minería ilegal. "La destrucción se realizó con munición de alto poder y precisión, logrando la completa desarticulación de las estructuras criminales que operaban en el área", agregó la Cartera de Estado.

Alrededor de las 19:40 se informó que la operación se seguía realizando en el sector La Chonta. Mediante maniobras conjuntas del Ejército y las Fuerzas Armadas se ejecutaron acciones de control, aseguramiento y neutralización.

De acuerdo a la información de inteligencia militar, en la zona operaban células vinculadas a grupos de delincuencia organizada de 'Los Choneros', dedicados al contrabando de armas, extorsión y microtráfico, que utilizaban la minería ilegal como fachada para sus actividades.

En los videos compartidos por el Ministerio de Defensa se observa como con artillería militar pesada se bombardeó la zona. También muestra como los proyectiles impactan y destruyen los campamentos ilegales.