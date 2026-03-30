Militares detienen a presuntos responsables de asesinato múltiple en billar de Quinsaloma

El Ejército ecuatoriano capturó a los presuntos responsables de un múltiple asesinato en un billar de Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Así lo informó la institución la tarde de este lunes 30 de marzo de 2026.

De acuerdo con el Ejército, la operación 'Golpe Letal' se ejecutó en Quinsaloma y Las Naves, donde fueron aprehendidas cuatro personas pesuntamente vinculadas a 'Los Lobos'.

En la operación militar además se hallaron fusiles, pistolas, cargadores y municiones de diferentes calibres. Además, se retuvieron cuatro motocicletas reportadas como robadas, paquetes con drogas y una balanza digital.

Los uniformados también incautaron computadoras, celulares y documentos. Según la información del Ejército, la intervención representa una afectación económica de alrededor de 80 000 dólares.

El Ejército apuntó que esta célula de la organización delictiva 'Los Lobos' era dirigida por alias 'Sargento', encargado del suministro de armamento. Mientras que alias 'Celi', preso en la cárcel de Latacunga, sería quien ordena los ataques criminales.

El ataque armado registrado en Quinsaloma la noche del sábado 28 de marzo de 2026, dejó seis personas muertas y dos heridas. Según la información preliminar, el objetivo era el dueño del establecimiento en el recinto La Fortuna.