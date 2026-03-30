Policía dice que detenidos por robos en Quito y valle de Los Chillos quedaron en libertad

Cinco personas detenidas por asaltos a mano armada en Quito y el valle de Los Chillos quedaron en libertad. Así lo informó el coronel Germán León de la Torre, subcomandante de la Zona 9 de la Policía Nacional.

La supuesta banda vinculada al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) 'Los Lobos' fue detenida luego de operativos policiales ejecutados en la capital ecuatoriana tras múltiples denuncias por robos registrados en videos de cámaras de seguridad.

Según León de la Torre, "lamentablemente el momento de llegar a flagrancia el juez los llamó a juicio directo y les dio medidas cautelares, dando la libertad a estos individuos para que sigan haciendo de las suyas".

Se trata de dos hombres y tres mujeres detenidos el 29 de marzo con dos armas de fuego, dos vehículos con el número de chasis alterado, una motocicleta y siete celulares.

León de la Torre indicó que las personas fueron detenidas con varias pruebas de que son los responsables detrás de varios asaltos a negocios y viviendas en el norte de Quito y valle de Los Chillos.

Incluso, el jefe de la Policía indicó que estas personas fueron detenidas con prendas de vestir identificadas en videos de cámaras de seguridad de inmuebles asaltados en días anteriores.

Los hombres detenidos registran antecedentes penales por robo y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, apuntó León de la Torre.

"Al momento de aprehender pensamos que se iban a quedar tras las rejas, pero lamentablemente no nos acompañó esta vez el sistema judicial", lamentó León de la Torre.