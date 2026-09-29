¿Quién era el futbolista Jeremy Ormaza que integró la Tri Sub-17 y falleció en un ataque armado?

Jeremy Ormaza, futbolista de 20 años que integró las juveniles de la Tricolor

El fútbol ecuatoriano se viste de luto nuevamente tras confirmarse el trágico fallecimiento de Jeremy Ormaza, joven delantero de 20 años que formó parte de los procesos formativos de la Selección de Ecuador.

El deportista fue víctima de un ataque armado registrado en Santa Elena, un hecho de violencia que enluta nuevamente a las canteras deportivas del país. La noticia provocó una ola de consternación e indignación entre entrenadores, compañeros y aficionados que seguían de cerca su desarrollo profesionales.

Ormaza destacaba dentro del campo de juego por su explosividad, velocidad por las bandas y capacidad para encarar a las defensas rivales. Su rendimiento en torneos locales e intercantonales le permitió llamar la atención de diversos captadores de talentos a temprana edad.

Quienes compartieron cancha con él coinciden en señalar su disciplina durante los entrenamientos y el constante deseo de destacar para llegar al profesionalismo.

Su proyección futbolística lo llevó a ser considerado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para integrar microciclos de trabajo en la categoría Sub-17.

Vestir la camiseta de la Tricolor representó uno de los hitos más significativos de su incipiente carrera, compartiendo camerino con otras promesas del balompié nacional.

Durante su estancia en el combinado nacional formativo, dejó muestras de su compromiso táctico y el orgullo de representar al país en citas internacionales y amistosos de preparación.

En el ámbito de clubes, el atacante sumó rodaje y experiencia compitiendo en el exigente torneo de Segunda Categoría y en la Liga de Fútbol Profesional de Santa Elena. Registró pasos destacados por equipos como Milagro Fútbol Club, Cobras Fútbol Club y Santa Elena Sporting Club, instituciones donde se consolidó como una pieza clave en el esquema ofensivo. En cada una de estas camisetas dejó una grata huella por su entrega en cada compromiso disputado.

Jeremy Ormaza, joven talento que integró La Tri Sub-17 falleció en un ataque armado Tomado de redes sociales

Tras conocerse la lamentable noticia, las reacciones institucionales no se hicieron esperar a través de canales oficiales y redes sociales. La FEF, junto a directivos de los clubes por los que transitó, emitieron acuerdos de condolencia expresando su solidaridad con los familiares y allegados del jugador.

La partida de Jeremy Ormaza vuelve a poner sobre la mesa la preocupante vulnerabilidad de los jóvenes deportistas ante la creciente inseguridad que afecta a diversas regiones del país. Su nombre se suma al de otros talentos cuya proyección en el deporte profesional se vio truncada de forma dramática.