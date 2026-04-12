Tres implicados en el asesinato de Mario Pineida son llamados a juicio

El jugador de Barcelona Sporting Club fue asesinado al estilo sicariato en Guayaquil.

Casi cuatro meses después del asesinato del futbolista de Barcelona, Mario Pineida, se encamina el enjuiciamiento de los implicados. El juez Jaime Coello llamó a juicio a tres procesados en el caso.

Se trata de Yohervy Márquez, Cristian Peláez y Jimnery Peña. Para el primero, el magistrado además dispuso, además, activar la notificación roja de la Interpol para localizar a uno de los procesados, tras incumplir su presentación.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, que se realizó el 10 de abril de 2026 en Guayaquil, la Fiscalía acusó a los implicados, en cada uno de sus roles:

Yovervy Márquez, autor directo .

. Cristian Peláez y Jimnery Peña, coautores.

Asesinato por USD 3 000

Yohervy Márquez, con antecedentes por robo a personas, negó en su versión ante Fiscalía, el 7 de enero de 2026, haber participado en el crimen de Pineida. En ese momento, señaló que estaba fuera del país cuando ocurrió el asesinato.

Según la investigación, Márquez habría entregado USD 3 000 a uno de los procesados.

El asesinato de Pineida, el 17 de diciembre de 2025, afuera de una carnicería del norte de Guayaquil, causó conmoción en el fútbol ecuatoriano, especialmente en su club Barcelona.