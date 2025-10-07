Golpe a Los Chone Killers; capturan al hermano de 'Gato Celi' por extorsión a empresario

Los CHone Killers es una de las bandas que se disputa el control de Durán.

Jorge Wilmer P. V., alias 'Chino' y hermano de alias 'Gato Celi', fue capturado el lunes 6 de octubre del 2025. Él es señalado como uno de los principales extorsionadores de Durán y presunto financista de la organización criminal 'Los Chone Killers'

La detención fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg. El sospechoso fue aprehendido por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión (Unase) en flagrancia cuando extorsionaba al propietario de una franquicia de lubricantes en Durán.

Durante el operativo también fueron detenidos otros dos hombres, un adulto y un menor de edad.

El coronel Francisco Zumárraga, jefe de la Zona 8, indicó que el operativo se desplegó tras una denuncia de un empresario que había sido extorsionado.

“Venía siendo extorsionado desde hace mucho tiempo atrás. Un explosivo fue detonado el 22 de septiembre y el día viernes (3 de octubre) hicieron disparos”, detalló.

Por estos hechos, el empresario había pagado alrededor de 200 000 dólares, pero decidió denunciar el ilícito. Tras la denuncia se realizó la operación y se detuvo a un adulto y aisló un menor de edad en un centro comercial de Durán. Ellos iban a retirar el dinero de la extorsión.

Las investigaciones continuaron y en Samanes se logró la aprehensión de alias 'Chino' mientras circulaba en una camioneta de alta gama blindada.

El hermano de alias 'Gato Celi' tiene antecedentes por asesinato, tenencia y porte de armas, receptación de cosas robadas y delincuencia organizada.

Cristhian Eduardo P.V., alias 'Gato Celi', es considerado objetivo de alto valor y cabecilla de una fracción de 'Los Chone Killers' que opera en Durán. Este grupo está vinculado a diferentes hechos delictivos, entre ellos secuestros, extorsiones y sicariatos.

'Gato Celi' fue ubicado como uno de los sucesores para tomar control de la banda criminal tras la muerte de alias 'Ben 10' y 'Trompudo'.