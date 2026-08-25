Un guardia fue detenido tras ser acusado de disparar en el rostro a hombre en Quito.

Un violento incidente armado se registró la tarde del lunes 24 de agosto de 2026 en pleno Centro Histórico de Quito.

La Policía Nacional aprehendió a un hombre identificado como Henrry T., de 23 años, señalado como el presunto autor de un disparo en contra de un comerciante en las calles Imbabura y Chile.

De acuerdo con la parte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, la alerta se fue emitida a las 16:30 mediante el ECU-911.

Al llegar al sitio, los agentes de la Policía Nacional tuvieron conocimiento sobre la presunta agresión armada en contra de un hombre de 40 años.

Discusión terminó en ataque armado

Según el testimonio de familiares de la víctima, el altercado comenzó cuando el sospechoso, quien trabajaba como guardia de seguridad de un centro comercial, le exigió al ciudadano que retirara un coche de venta de comida de la zona.

Tras una acalorada discusión inicial, el guardia habría regresado minutos después para confrontar nuevamente al comerciante.

De acuerdo con el parte policial, el guardia, sin mediar palabra, le habría disparado directamente en el rostro.

Un guardia fue detenido tras ser acusado de disparar en el rostro a hombre en Quito.

Persecución y detención

Tras la presunta agresión, el implicado habría huído a pie internándose en el sector comercial, se acuerdo con las autoridades.

Los gendarmes emprendieron un operativo de búsqueda y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de las calles Cuenca y Mejía.

Durante su aprehensión, el ciudadano alegó que arrojó el arma de fuego mientras corría.

Personal especializado de Criminalística y Policía Judicial acudió al lugar de los hechos para levantar indicios e iniciar las investigaciones.

Por su parte, la administración del centro comercial indicó a las autoridades que su personal no contaba con permisos para portar armas de fuego.

Víctima hospitalizada y denuncias de amenazas

El afectado recibió los primeros auxiliares por parte de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito.

Debido a la gravedad de la herida penetrante causada por el proyectil, fue trasladado de emergencia a una casa de salud.

Según las autoridades, familiares de la víctima denunciaron ante la Policía que han recibido amenazas por parte de allegados del detenido para evitar que continúen las acciones legales.

El aprehendido fue ingresado a la Unidad de Flagrancia y puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado para resolver su situación jurídica.