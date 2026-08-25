Richard Carapaz termina octavo la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026

El ecuatoriano Richard Carapaz en la cuarta etapa de laVuelta a España 2026.

La 'Locomotora del Carchi' volvió a dar muestras de su jerarquía en el ciclismo de élite. Este martes 25 de agosto de 2026, el tricolor Richard Carapaz completó una destacada actuación al finalizar en la octava posición durante la cuarta etapa de la Vuelta a España, ganada por el esloveno Tadej Pogačar.

El ecuatoriano, líder del EF Education-EasyPost, se mantuvo resguardado durante la mayor parte del recorrido, respondiendo con soltura a los latigazos y cambios de ritmo impuestos en el tramo decisivo.

En el embalaje final del grupo principal, Carapaz apretó para asegurar su lugar en el 'top 10' del día sin ceder tiempo frente a sus rivales directos por el maillot rojo.

Carapaz logró sortear los momentos de tensión en el pelotón provocados por el viento y el ritmo en el puerto intermedio.

Además, mantiene una posición privilegiada en la tabla general, proyectándose como un claro candidato para disputar las etapas de alta montaña que se avecinan. El carchense está en la sexta posición.

La quinta etapa de este miércoles demandará máxima concentración, con un trazado sinuoso donde la 'Locomotora' buscará seguir recortando distancias en la pelea por el podio.