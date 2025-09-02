Guardias de seguridad acusados de extorsión a personal médico en hospital de Ecuador

Dos guardias de seguridad están acusadas de presunta extorsión en un hospital de Machala. Las mujeres junto a un joven enviaban mensajes para solicitar una alta cantidad de dinero al personal de salud.

La detención se realizó el miércoles 13 de agosto del 2025, pero casi un mes después, este martes 2 de septiembre, se dio a conocer que se suspendieron las credenciales de guardias de seguridad.

Según detalló la Policía Nacional, las guardias junto a un joven de 19 años de edad enviaban mensajes extorsivos exigiendo" altas cantidades de dinero a doctores de varias casas de salud para no atentar contra su integridad".

Los tres detenidos estarían vinculados a 'La Mafia', un grupo de delincuencia organizada que operaba en varios sectores de Machala, provincia de El Oro.

El operativo 'Libertad 0643' se realizó después que recibieran una denuncia de amenazas y exigencias económicas a través de mensajes extorsivos a personal de salud del Hospital Teófilo Dávila y del Centro de Salud Velasco Ibarra.

De acuerdo a la información policial, los implicados tomaban fotografías a los médicos para exigirles cantidades de dinero a cambio de cometer atentados en su contra.

Las investigaciones permitieron ubicar a los tres sospechosos, quienes fueron identificados como: Kerly V., de 29 años, Karla V., de 32, y Justin A., de 19 años.

Ninguno tiene antecedentes penales, pero las dos mujeres laboraban como guardias de seguridad privadas en estas casas de salud. Mientras que el hombre recibía los pagos de las extorsiones.

Por esta razón, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Control y Monitoreo de Servicios de Seguridad Privada, suspendió de manera preventiva las credenciales de las dos guardias privadas acusadas de extorsión.

"La suspensión se mantendrá mientras avanza el proceso administrativo y judicial en su contra. Nuestro compromiso: garantizar que los servicios de seguridad privada se ejerzan con legalidad, ética y responsabilidad", señaló la Cartera de Estado en sus redes sociales.