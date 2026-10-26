Guayaquil: Incautan 784 bloques de cocaína ocultos en conservas de atún con destino a Francia

La madrugada de este lunes 26 de octubre de 2026, el Ministerio del Interior informó que 784 bloques de cocaína fueron hallados en un contenedor de atún con destino a Francia.

La Policía Nacional ejecutó un nuevo operativo antinarcóticos en la ciudad de Guayaquil, logrando la incautación de 784 bloques de cocaína que pretendían ser enviados hacia el continente europeo.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la intervención tuvo lugar durante la madrugada de este lunes 26 de octubre de 2026 en la terminal portuaria de Naportec, en el puerto principal.

Ocultamiento y destino

De acuerdo con el informe oficial suministrado por las autoridades, el cargamento ilícito fue detectado durante la inspección de un contenedor comercial que transportaba conservas de atún.

Durante las labores de control y perfilamiento de riesgo, agentes especializados de la Policía Nacional descubrieron varios bultos escondidos entre la mercadería de exportación.

Al realizar la apertura de los paquetes, las unidades de antinarcóticos hallaron los 784 bloques de la sustancia sujeta a fiscalización.

La carga tenía como destino final Francia, lo que confirma el uso continuo de rutas marítimas de exportación de alimentos para el tráfico internacional de drogas hacia Europa.

El Ministerio del Interior indicó que las investigaciones y el procedimiento policial se mantienen en desarrollo para determinar las empresas exportadoras involucradas, la procedencia del alcaloide y dar con los responsables del cargamento.