24 años de cárcel para joven que mató y enterró en el jardín a sus dos recién nacidos

El Tribunal de lo Penal de Parma (norte de Italia) condenó a 24 años y tres meses de prisión a Chiara Petrolini, una joven de 22 años acusada de la muerte de sus hijos recién nacidos.

Los cuerpos de los menores fueron hallados enterrados en el jardín de la vivienda de la joven.

La sentencia absuelve a la acusada del homicidio del primero de los bebés, nacido en mayo de 2023, pero la declara culpable de la supresión de su cadáver.

Un perro descubrió por casualidad los cadáveres

En cambio, la considera responsable del asesinato del segundo hijo, nacido en agosto de 2024, aunque han reclasificado el delito de supresión por el de ocultación de cadáver.

El caso salió a la luz en septiembre de 2024, cuando la policía encontró los cadáveres de dos bebes en el jardín, el primero excavado por un perro por casualidad.

La joven, estudiante de Derecho, trabajaba como niñera para familias de la zona y gozaba de la simpatía de los habitantes del pueblo.

Indemnización para el padre de los bebés

Nadie se percató de que estaba embarazada, ni siquiera su novio, que siempre aseguró no saber nada de los embarazos.

El tribunal también fijó una indemnización provisional de 100.000 euros para el exnovio de la condenada, en concepto de daños.