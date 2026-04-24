¿Quién es Mercedes Caicedo? Perfil de la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura

Mercedes Caicedo Aldaz fue nombrada ccomo la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura este viernes 24 de abril de 2026. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aprobó su nombramiento con cinco votos a favor.

Caicedo encabezó la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez.

Caicedo tiene 38 años, y es una de las juezas más jóvenes de la Corte Nacional de Justicia. Es oriunda de Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Trayectoria y formación de Mercedes Caicedo Aldaz

Dentro de la CNJ se desempeñó como presidenta e integrante de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado.

Es abogada de profesión, graduada en la Universidad de Guayaquil. Además, es especialista y Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, doctorada en la Universidad de Buenos Aires.

Antes de su trabajo en la CNJ, estuvo involucrada en otros ámbitos del derecho. Su trayectoria profesional incluye:

Jueza Nacional (e) de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, en la Corte Nacional de Justicia.

(e) de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, en la Corte Nacional de Justicia. Jueza de Garantías Penales en la Corte Provincial de Justicia de Bolívar.

de Garantías Penales en la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Jueza del Tribunal de Garantías Penales en la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos.

del Tribunal de Garantías Penales en la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos. Conjueza Nacional de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, en la Corte Nacional de Justicia.

de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, en la Corte Nacional de Justicia. Presidenta del Capítulo Ecuador del Colegio Interamericano de Estudios Juridicos.

Ejes de trabajo para el Consejo de la Judicatura

Su plan de trabajo para la Judicatura se basa en cinco ejes:

Fortalecer la independencia judicial.

la independencia judicial. Eliminar incentivos de corrupción estructural.

incentivos de corrupción estructural. Transformar digitalmente la gestión judicial.

digitalmente la gestión judicial. Profesionalizar y dignificar la carrera judicial.

y dignificar la carrera judicial. Modernizar la infraestructura física y tecnológica del sistema, mediante una reingeniería basada en estándares internacionales de eficiencia, transparencia y trazabilidad.

Caicedo asumirá sus funciones en el Consejo de la Judicatura luego de ser posesionada por la Asamblea Nacional.