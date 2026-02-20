Guayaquil: Sercop inspecciona y clausura a dos empresas de servicios de seguridad

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) inspecciona empresas de Seguridad y Vigilancia Privada en Guayaquil

El Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) informó este viernes 20 de febrero del 2026 que se realizan lidera inspecciones a proveedores del Catálogo Electrónico de Seguridad y Vigilancia Privada en Guayaquil.

Según un comunicado difundido en redes sociales, por parte del Sercop, se realizó la inspección a dos empresas que presentaban alertas en la ejecución de distintas órdenes de compra. Como resultado de las verificaciones, la entidad suspenderá a dos compañías del catálogo electrónico.

En el marco de estas acciones de control, el Ministerio del Interior clausuró las empresas inspeccionadas, mientras que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizó la incautación de aproximadamente 319 armas y 1341 municiones.

Estas acciones de control se llevan a cabo de manera articulada con el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio del Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Además, este proceso contribuye a mantener los Catálogos Electrónicos depurados y actualizados, garantizando que los proveedores cumplan con los requisitos técnicos, legales y de calidad exigidos.