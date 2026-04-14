Emergencias por lluvias en Quito este martes 14 de abril

Una fuerte lluvia y granizada cayó en Quito la tarde de este martes 14 de abril de 2026.

Las fuertes lluvias no paran en Quito. La tarde de este martes 14 de abril de 2026 la ciudad se pintó de blanco por la granizada en varios sectores.

El aguacero provocó varias emergencias reportadas al Servicio Integrado de Seguridad ECU911 en horas de la tarde.

En Conocoto, en el suroriente de Quito, se inundaron varias viviendas. Este reporte ingresó a la central a las 14:37, y no se ha detallado la magnitud del daño a las infraestructuras.

Unos minutos después, a las 14:44, el ECU911 recibió la alerta por el colapso de un muro en unas canchas deportivas en el sector de Santo Tomás, en el sur capitalino.

En total se registraron 18 llamadas relacionadas con emergencias por las lluvias hasta aproximadamente las 17:00.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y disminuir la velocidad para evitar siniestros en las vías por la calzada mojada y las lluvias que aún se mantienen en varios sectores.

Pasado el mediodía la ciudad se cubrió con una capa de granizo, principalmente en la avenida Simón Bolívar, en el lado sur de Quito.