Trump pide anular condenas de líderes del asalto al Capitolio y cerrar el caso

El presidente EE.UU., Donald Trump, pidió a una corte que se anulen las condenas contra cuatro líderes ultraderechistas por el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, y que el caso sea desestimado definitivamente.

En un escrito presentado por el Departamento de Justicia ante un tribunal de Washington, Trump insiste en que las condenas deben ser anuladas con la orden de cerrar el proceso sin opción de reapertura.

Los cuatro condenados son: Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl y Dominic Pezzola, identificados como figuras clave dentro de la estructura organizativa del grupo 'Proud Boys' (Chicos orgullosos).

Trump ha "perdonado" a los responsables del hecho

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump impulsó beneficios para los condenados por el asalto al Capitolio, incluyendo el otorgamiento de perdones y conmutaciones a cerca de 1.500 personas.

De acuerdo con una investigación de la Radio Pública Nacional (NPR), el gobierno de Trump intentó eliminar registros de los sucesos del 6 de enero de 2021.

En el quinto aniversario del ataque el enero pasado, el propio Trump se refirió a los participantes como "grandes patriotas" que fueron "asaltados por el Gobierno" y evitó calificarlos como "insurrectos", termino utilizado por la oposición demócrata.