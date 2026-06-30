La sobrepoblación en cárceles de Ecuador superó el 39% en mayo de 2026

Hasta mayo de 2026 había 38 643 presos en las cárceles de Ecuador

Una de las problemáticas del sistema penitenciario en Ecuador es el hacinamiento en las cárceles. Según cifras del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai), la sobrepoblación carcelaria alcanzó el 39,85% en mayo de 2026, una cifra superior al 25,82% registrado en el mismo mes de 2025.

Los datos reflejan un aumento sostenido de la población penitenciaria durante los primeros meses de este año. Mientras en enero de 2026 el hacinamiento se ubicaba en 35,37%, para mayo escaló casi cinco puntos porcentuales hasta llegar al 39,85%.

Hasta mayo de este año, la capacidad instalada de los centros de privación de libertad del país es de 27 631 plazas. Sin embargo, hasta mayo de 2026 se contabilizaron 38 643 personas privadas de libertad a escala nacional, lo que representa un déficit de 11 012 espacios.

Snai traslada a 33 cabecillas a la cárcel del Encuentro

De la población penitenciaria total, 35 650 son hombres y 2 993 son mujeres, según los registros oficiales del Snai.

En comparación, en mayo de 2025 las cárceles ecuatorianas albergaban a 34 771 internos, por lo que en apenas un año la cifra aumentó en 3 872 personas.

El promedio de hacinamiento

Las estadísticas del Snai muestran que el promedio de hacinamiento entre enero y mayo de este año fue de 36,40%.

La evolución mensual fue la siguiente:

En contraste, durante 2025 el hacinamiento comenzó en 21,31% en enero y cerró mayo con 25,82%.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo "una de las principales problemáticas que afecta al sistema penitenciario es el hacinamiento, el cual provoca un deterioro de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad e impide una rehabilitación social efectiva".

Además, ese organismo señala que a nivel regional, una de las prácticas que contribuye al hacinamiento es el uso excesivo de la prisión preventiva.

Detenidos en toque de queda

El aumento de la población penitenciaria coincide con el aumento de detenciones durante el estado de excepción y toque de queda nocturno, implementadas por el Gobierno de Daniel Noboa, durante mayo de 2026.

Ecuador aplicó una restricción de movilidad en nueve provincias y cuatro cantones. La medida rigió desde las 23:00 hasta las 05:00, entre el 3 y el 18 de mayo

Según cifras oficiales, mientras estuvieron vigentes esas medidas, fueron detenidas 5 023 personas, de las cuales 717 fueron identificadas como presuntos integrantes de estructuras criminales.