Para el traslado a la Cárcel del Encuentro, le colocaron casco y chaleco antibalas al hermano de alias 'Fito'.

Javier Macías Villamar, hermano de alias 'Fito', fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, John Reimberg.

Alias 'Javi' fue llevado, en medio de un fuerte resguardo policial, a esa cárcel de máxima seguridad, tras ser expulsado de Colombia la noche del jueves 18 de junio de 2026.

Javier Macías, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Choneros, fue expulsado por Migración Colombia y entregado a las autoridades ecuatorianas.

Su captura se produjo en Bogotá tras un operativo conjunto entre organismos de seguridad de Ecuador y Colombia.

Sobre él pesan procesos judiciales relacionados con delincuencia organizada, lavado de activos y otros delitos. Además, contaba con una Notificación Roja de Interpol que permitía su búsqueda y captura a nivel internacional.

El rastreo de meses que llevó a su caída

La detención de alias 'Javi' se realizó la noche del martes 16 de junio de 2026 como resultado de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y las autoridades colombianas.

Captura de alias 'Javi' desmantela operaciones de Los Choneros

Según información oficial, alias ‘Javi’ fue localizado en territorio colombiano luego de varios meses de seguimiento. Las investigaciones apuntan a que utilizaba documentación falsa para ocultar su identidad y evitar ser detectado por las autoridades.

¿Cuáles son los cargos contra alias 'Javi'?

Las autoridades ecuatorianas sostienen que Javier Macías es requerido por presuntos delitos relacionados con lavado de activos y delincuencia organizada.

Además, se investiga su posible participación en actividades vinculadas al manejo y ocultamiento de recursos provenientes de operaciones ilícitas.