Policías que custodiaban a alias Sampayo fueron enviados a la cárcel del Encuentro

Tres policías que supuestamente custodiaban a alias Sampayo fueron trasladados a la cárcel del Encuentro.

Tres policías que supuestamente custodiaban a alias Sampayo, cabecilla del grupo criminal "Sao Box", fueron trasladados a la cárcel del Encuentro este miércoles 17 de junio de 2026.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó a través de sus redes sociales que los policías fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Santa Elena.

"Los policías que traicionen al país terminarán en esta cárcel pagando por sus actos delincuentes", escribió Reimberg en sus redes sociales.

Además, adjuntó una fotografía de los policías junto a Sampayo, vestidos de naranja, rapados y de rodillas en el suelo.

Tres policías fueron detenidos junto a uno de los cabecillas del grupo delictivo 'Sao Box', en un operativo realizadoel 10 de junio de 2026 en El Oro.

La Policía Nacional realizó un operativo en el que fue detenido el tercero al mando del grupo de delincuencia organizada 'Sao Box', alias Sampayo.

El operativo se dio tras la interceptación de un vehículo en el que se movilizaban varias armas de fuego y municiones.

La institución aseguró que los agentes policiales presuntamente prestaban seguridad a alias Sampayo utilizando un patrullero de la Policía Nacional.