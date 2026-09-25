Camión se accidentó en la vía Guaranda y la Policía halló más de una tonelada de droga 

Un camión que transportaba droga sufrió un siniestro de tránsito en la provincia de Bolívar.

Un siniestro de tránsito permitió descubrir un cargamento de más de 1,8 toneladas de cocaína que era transportado en un camión por una vía de la provincia de Bolívar.

El hallazgo ocurrió este viernes 25 de septiembre en la vía Guaranda–Riobamba, en el sector Las Herrerías, mientras agentes de Tránsito realizaban labores de patrullaje preventivo.

Según informó la Policía Nacional, los uniformados observaron un camión que había sufrido un siniestro de tránsito y se acercaron para intervenir.

Más de 1,8 toneladas de cocaína estaban en el camión

Durante el registro del vehículo, los agentes encontraron varios paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. Tras las verificaciones, se estableció que el cargamento tenía un peso superior a 1,8 toneladas.

La droga fue incautada y puesta a órdenes de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar el origen y destino del cargamento.

Hasta el momento, la Policía no ha detallado las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni ha informado, en el reporte difundido, sobre personas detenidas por este caso.