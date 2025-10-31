Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Seguridad

Hombre lituano, buscado por la Interpol y la justicia europea, fue capturado en Ecuador

Un extranjero fue detenido en Guayaquil. Tenía una orden de detención europea desde el 2022 y una difusión roja de Interpol desde 2023.

Extranjero con notificación roja de Interpol fue capturado en Guayaquil.

Redacción Teleamazonas.com

31 oct 2025 - 18:06

Un hombre de nacionalidad lituana, identificado como Grigaliunas L., fue capturado la tarde del 31 de octubre de 2025 en Guayaquil durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con la Unidad Nacional de Interpol.

La detención se produjo en el sector de La Atarazana, en el norte de Puerto Principal, luego de varias diligencias investigativas que permitieron ubicar al extranjero.

Él mantenía una orden de detención europea desde octubre de 2022 y una difusión roja de Interpol activa desde 2023.

Según el reporte policial, el detenido es acusado en Europa de tres delitos: malversación de bienes, tráfico de drogas e  influencia sobre un testigo, víctima o perito. La Fiscalía General de la República de Lituania solicitaba su captura internacional.

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que el detenido es calificó como una persona de alto riesgo y confirmó que fue puesto a órdenes de la justicia ecuatoriana para el inicio del proceso correspondiente.

"La captura se efectuó en cumplimiento a la orden judicial emitida por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en el marco del proyecto PACCTO 2.0, que fortalece la cooperación internacional contra el crimen transnacional", señaló el Ministerio del Interior

