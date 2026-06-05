Hallan tres cuerpos en playa de Esmeraldas este viernes 5 de junio

Tres cuerpos fueron hallados en una playa de Esmeraldas.

Los cuerpos de tres jóvenes reportados como desaparecidos fueron hallados este viernes 5 de junio de 2026 en una playa de Esmeraldas.

Las autoridades encontraron los cadáveres en la playa de Tapaila, del cantón Río Verde, en el norte de la provincia de Esmeraldas.

La Policía buscaba a los jóvenes, quienes fueron reportados como desaparecidos la noche del jueves, cuando hallaron sus cuerpos.

Los jóvenes tenían varios impactos de bala en el cuerpo y fueron abandonados a unos 20 metros de la línea de playa.

Las víctimas fueron identificadas como Leonel Antonio Rosero Jaramillo, de 28 años; Gino Xavier R., de 16 años, y su cuñado Antoni Jac Arunátegi Ortiz, de 22 años.

Un grupo de hombres no identificados habría interceptado a las víctimas alrededor de las 22:00 del jueves, luego de su jornada laboral.

Eran cuatro. Uno de ellos logró escapar y dar aviso a la Policía.

Mientras tanto, avanzan las investigaciones y se desconoce la causa del crimen.