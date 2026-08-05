EN VIVO I Liga de Portoviejo vs. Barcelona por los octavos de final de la Copa Ecuador 2026 

Liga de Portoviejo y Barcelona SC se enfrentan este miércoles 5 de agosto en el estadio Reales Tamarindos por los octavos de final de la Copa Ecuador 2026. Este crucial compromiso a partido único definirá a uno de los clasificados a la ronda de los ocho mejores del certamen de la FEF.

El pitazo inicial está programado para las 19:00 (hora local), con una transmisión especial previa que arrancará desde las 18:45 para todo el país.

El conjunto torero llega a la capital manabita con la firme obligación de imponer su jerarquía tras haber superado con autoridad a FC Insutec por 4-2 en la fase previa. Para los dirigidos por el cuerpo técnico amarillo, la Copa Ecuador se ha transformado en un objetivo prioritario dentro de la planificación de la temporada.

Con un plantel mixto que combina titulares habituales y variantes tácticas, el 'Ídolo del Astillero' busca evitar sorpresas en un escenario históricamente complicado para los clubes del Guayas.

Por su parte, Liga de Portoviejo asume este desafío impulsado por el masivo respaldo de su hinchada en el Reales Tamarindos. 'La Capira' selló su boleto a esta instancia tras una emotiva clasificación por la vía de los penales frente a Libertad FC, luego de igualar en el tiempo reglamentario.

El cuadro manabita apuesta por un bloque defensivo ordenado y rápidas transiciones de contraataque para hacerle frente al planteamiento de los guayaquileños y dar el gran golpe en la jornada.

El formato del torneo añade una dosis extra de drama y tensión al espectáculo, ya que las eliminatorias de la Copa Ecuador se disputan bajo el sistema de partido único. En caso de que el tiempo reglamentario termine en empate al cabo de los 90 minutos, el cupo a la siguiente fase no se decidirá mediante prórroga o tiempos extras, sino directamente a través de una definición desde los doce pasos.

La expectativa en Portoviejo es total para presenciar uno de los cotejos más atractivos de la jornada copera. Los fanáticos de ambos planteles podrán seguir la transmisión en señal abierta de señal nacional a través de Teleamazonas a partir de las 18:45