Hombre abatido por policías durante una persecución y enfrentamiento en Calderón

Una persecución y enfrentamiento armado se reportó en Calderón, norte de Quito

Un hombre murió durante una persecución y enfrentamiento armado con policías en el norte de Quito. La Policía Nacional confirmó este lunes 8 de septiembre la detención de otros tres sospechosos.

De acuerdo a la información policial, los uniformados se encontraban realizando un patrullaje preventivo en Calderón. Los sospechosos, que se movilizaban en un vehículo, al percatarse de su presencia intentaron huir y empezó una persecución.

Los cuatro hombres arrojaron objetos y dispararon por varias ocasiones contra los servidores policiales. Ante la amenaza, los uniformados hicieron uso legítimo de la fuerza y abatieron a uno de los involucrados en el hecho.

Además, otros tres hombres fueron detenidos. El personal de Criminalística acudió al lugar y retiró el cuerpo del sospechoso. En el lugar también se encontró un arma de fuego.

Los tres hombres fueron puestos a órdenes de las autoridades para enfrentar el proceso judicial. La Policía no ha emitido detalles del hecho violento.

Calderón es uno de los barrios más peligrosos de Quito. En esta zona se reportan delitos relacionados a la violencia sexual, violencia intrafamiliar, amenazas e incidentes contra la convivencia ciudadana, como robos o agresiones.

El último hecho reportado por la Policía fue el intento de iniciar un incendio en una vivienda. Un hombre roció gasolina al interior del inmueble para prender fuego mientras su esposa e hijos se encontraban en el lugar. La Policía logró intervenir y evitó la tragedia.