Hombre fue asaltado mientras dormía al interior de su vehículo en el sur de Quito

Un hombre fue víctima de un asalto mientras dormía en el interior de su vehículo. La Policía Nacional halló el vehículo desmantelado en el sector del río Machángara, en el sur de la capital.

El hecho violento ocurrió la madrugada del lunes 13 de octubre del 2025, en el sector de La Forestal. Se conoce que la víctima llegó hasta la vivienda de una de sus hijas, pero no ingresó y se quedó dormido en el interior del vehículo.

Hombres armados llegaron en un automóvil color negro, sin placas, rompieron el vidrio, amenazaron al propietario y se llevaron el vehículo.

Horas más tarde, dos personas se comunicaron a la casa de la víctima para informar en dónde se encontraba el vehículo, detalló el portal Primicias. Los familiares acudieron al sitio y encontraron el automóvil desmantelado.

El automóvil fue encontrado en el sector del río Machángara, en el sur de la ciudad, desmantelado. Imágenes difundidas por el canal TC Televisión muestran que el vehículo no tenía tablero, volante, tapicería, asiento posterior, ni varias piezas mecánicas.

La Policía Nacional no descarta que se trate de un robo vehicular por encargo. Es decir, una modalidad empleada por grupos delictivos para comercializar piezas y accesorios.