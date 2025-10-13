Conmoción en Buena Fe por el hallazgo de ocho cadáveres a un costado de la vía y maniatados

Una escena de terror se vivió la mañana de este lunes 13 de octubre del 2025. Los habitantes del recinto Los Amazú, en la zona rural de la parroquia Patricia Pilar del cantón Buena Fe, en Los Ríos, reportaron la presencia de ocho cadáveres a un costado de la vía con signos de tortura y maniatados.

Los cuerpos estaban sobre la vegetación y según las primeras investigaciones de la Policía Nacional se trata de cuatro hombres y cuatro mujeres. Con el arribo de los agentes de la Policía Judicial y de Criminalística se acordonó la zona para iniciar con las tareas investigativas.

La Policía Nacional comenzó con el proceso para tratar de identificar los cuerpos de las víctimas. La vestimenta, las características y todos los detalles que puedan ayudar en la identificación ayudan en la indagación.

Está previsto que en el transcurso del día se emita un pronunciamiento por parte de las autoridades con la recopilación de información. También se recopilan versiones de los vecinos para tratar de encontrar pistas.