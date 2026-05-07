40 celulares pegados al cuerpo llevaba un hombre que quiso entrar a Ecuador

Un ciudadano que llegaba desde Estados Unidos fue detenido en el aeropuerto de Guayaquil con 40 celulares pegados a su cuerpo

La Aduana dio a conocer un caso de intento de contrabando en Guayaquil. Un hombre fue detenido tras haber pretendido ingresar teléfonos celulares adheridos a su cuerpo.

El hecho sucedió en el aeropuerto de Guayaquil. De acuerdo con la información de la Aduana del Ecuador, la mercadería consistiá en 40 teléfonos iPhone, que estaban camuflados con cinta de embalaje en el cuerpo del hombre.

El perjuicio económico superaba los USD 35 000

El ciudadano intentó evadir los controles del aeropuerto sin éxito, ya que las autoridades notaron "un bulto"en su abdomen y procedieron con la revisión.

De acuerdo con la Aduana, con esta modalidad el hombre planeó pasar desapercibido ante las autoridades

El hombre llegó a Ecuador desde Estados Unidos. Según la información, la inspección evitó un perjuicio económico superior a los USD 35 000.