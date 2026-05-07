Capturan en Quevedo al jefe de sicarios de 'Los Lobos' y a 10 miembros de la banda

11 supuestos miembros del GDO 'Los Lobos' fueron detenidos en Los Ríos.

11 supuestos miembros del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) 'Los Lobos' fueron detenidos en la provincia de Los Ríos la madrugada de este jueves 7 de mayo de 2026.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que el jefe del grupo de sicarios de est GDO cayó en Quevedo en medio de un operativo del Bloque de Seguridad durante el toque de queda.

Las operaciones arrancaron alrededor de la 01:00 de la madrugada y se ejecutaron 25 allanamientos en diferentes puntos de la provincia.

Reimberg apuntó que este grupo "tenía intimidada a la provincia, donde generaban economía criminal a través de extorsión, microtráfico, narcotráfico y sicariato".

El Bloque de Seguridad, a través de la operación Forseti - Finisterrra, halló armas, droga, dinero en efectivo y vehículos reportados como robados.

"Ellos cobraban desde 3 000 dólares a los empresarios, a los transportistas. Y a los que no pagaban dejaban explosivos y atentaban contra su vida", precisó Reimberg.

El ministro del Interior añadió que varios de los detenidos esta madrugada han caído en ocasiones anteriores por otros delitos, pero han quedado en libertad.

Esta operación se llevó a cabo con 400 efectivos entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Los uniformados llevaron a cabo investigaciones por cuatro meses para dar con esta estructura.