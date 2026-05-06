Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Militares inhabilitan pista clandestina en El Triunfo

El Ministerio de Defensa inhabilitó ocho pistas no autorizadas durante el toque de queda de marzo de 2026.

En una operación militar se inhabilitó una pista clandestina en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas, este 6 de mayo de 2026.

Ministerio de Defensa

Autor

Teresa Menéndez

Fecha de publicación

06 may 2026 - 15:56

Unirse a Whatsapp

En una operación militar, una pista clandestina fue inhabilitada en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas.

Según informó el Ministerio de Defensa, se trataba de una pista no autorizada para operaciones aéreas.

La pista, de aproximadamente 800 metros de largo por 15 metros de ancho, representaba un riesgo para la seguridad

Sin dar mayores detalles, el Ministerio dijo que esta inhabilitación representa un golpe para las economías criminales, que utilizan esos espacios para operaciones irregulares.

Ocho pistas clandestinas fueron inhabilitadas durante el toque de queda de marzo de 2026, en provincias como Guayas y Los Ríos.

Te puede interesar