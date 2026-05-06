Militares inhabilitan pista clandestina en El Triunfo

En una operación militar se inhabilitó una pista clandestina en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas, este 6 de mayo de 2026.

En una operación militar, una pista clandestina fue inhabilitada en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas.

Según informó el Ministerio de Defensa, se trataba de una pista no autorizada para operaciones aéreas.

La pista, de aproximadamente 800 metros de largo por 15 metros de ancho, representaba un riesgo para la seguridad.

Sin dar mayores detalles, el Ministerio dijo que esta inhabilitación representa un golpe para las economías criminales, que utilizan esos espacios para operaciones irregulares.

Ocho pistas clandestinas fueron inhabilitadas durante el toque de queda de marzo de 2026, en provincias como Guayas y Los Ríos.