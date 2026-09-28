¿Cuántos 'hat trick' ha marcado el delantero ecuatoriano Enner Valencia en su carrera? 

Enner Valencia firmó una jornada histórica el domingo 27 de septiembre de 2026 al anotar un espectacular hat-trick de cabeza en solo 23 minutos, liderando la remontada de Boca Juniors por 3-2 ante Racing Club tras ingresar desde el banquillo cuando su equipo caía 0-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Sin embargo, el atacante ecuatoriano ha consolidado una trayectoria profesional marcada por el olfato goleador y la capacidad de aparecer en momentos determinantes. A lo largo de su carrera a nivel de clubes, 'Superman' registra un total de siete 'hat-tricks' o actuaciones de tres o más goles en un solo encuentro. Su capacidad de definición lo ha llevado a firmar jornadas memorables en ligas de alta competitividad en Norteamérica, Europa y Sudamérica.

El surgimiento de Valencia como un artillero temible en el área tuvo su primer gran salto en el fútbol mexicano durante su etapa con el Club de Fútbol Pachuca en 2014. Con los Tuzos, el atacante tricolor firmó dos tripletes inolvidables en la Liga MX: uno frente a Cruz Azul en la fase regular del Torneo Clausura y otro decisivo contra Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liguilla, actuaciones que catapultaron su traspaso al balompié europeo.

Tras su paso por la Premier League con el West Ham y el Everton, Enner regresó a México para vestir los colores de Tigres UANL en el Torneo Apertura 2017. Su redebut no pudo ser más espectacular: anotó un hat-trick en la goleada 5-0 ante Puebla en el estadio Universitario, demostrando de inmediato la vigencia de su poder ofensivo y consolidándose rápidamente como una de las figuras estelares del conjunto felino.

La etapa más prolífica en cuanto a registros anotadores para el ariete nacido en San Lorenzo se vivió en el fútbol turco defendiendo la camiseta del Fenerbahçe. Durante la temporada 2022-2023, Valencia firmó dos jornadas históricas en la Süper Lig: un triplete en la victoria 5-4 frente a Fatih Karagümrük y un impresionante "póker" de cuatro goles ante Kasımpaşa en el triunfo 5-1, logrando así el récord personal de más tantos convertidos en un mismo partido.

Su séptimo y más reciente triplete llegó en el fútbol sudamericano vistiendo la camiseta de Boca Juniors en septiembre de 2026. En un vibrante cruce de Copa Argentina frente a Racing Club, Enner Valencia ingresó desde el banquillo de suplentes en la segunda mitad para dar vuelta un marcador adverso de 0-2, convirtiendo tres goles de cabeza en un lapso de solo 23 minutos y sellando una clasificación heroica para el equipo xeneize.

⚽ Tripletes (Hat-Tricks) de Enner Valencia en su Carrera Registro histórico de sus 8 hat-tricks y pókers a nivel de clubes Fecha / Año Equipo Rival Competencia Goles 27 Sep 2026 🇦🇷 Boca Juniors Racing Club (3-2) Copa Argentina 3 ⚽ 29 Ene 2023 🇹🇷 Fenerbahçe Kasımpaşa (5-1) Süper Lig (Turquía) 4 ⚽ (Póker) 09 Oct 2022 🇹🇷 Fenerbahçe Fatih Karagümrük (5-4) Süper Lig (Turquía) 3 ⚽ 26 Ago 2021 🇹🇷 Fenerbahçe HJK Helsinki (5-2) UEFA Europa League 3 ⚽ 22 Jul 2017 🇲🇽 Tigres UANL Puebla (5-0) Liga MX 3 ⚽ 2017 🇲🇽 Tigres UANL Rival en Liga MX Liga MX 3 ⚽ 04 May 2014 🇲🇽 Pachuca Pumas UNAM (4-2) Liga MX (Liguilla) 3 ⚽ 13 Jul 2013 🇪🇨 Emelec Manta FC (4-1) Serie A de Ecuador 3 ⚽ Total: 8 tripletes registrados en su carrera profesional.

Aunque Valencia ostenta el récord como el máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador con cerca de medio centenar de anotaciones, sus registros de hat-tricks se concentran exclusivamente a nivel de clubes.

Con La Tri, 'Superman' ha firmado múltiples dobletes y actuaciones memorables en Copas del Mundo y Eliminatorias Sudamericanas, consolidando un legado que lo ubica entre los referentes más importantes en la historia del deporte ecuatoriano.