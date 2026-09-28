Último concierto de Shakira será transmitido en vivo para todo el mundo; ¿cómo ver?

Shakira actúa durante el concierto inaugural de su residencia en Madrid, parte de su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en el 'Estadio Shakira'.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour dará un salto al formato digital. El último concierto de la residencia de Shakira en Madrid será transmitido en vivo para todo el mundo, el próximo sábado 3 de octubre de 2026.

Este lunes 28 de septiembre, la artista colombiana confirmó una alianza estratégica con Amazon, plataforma por la que se podrá ver el concierto.

El directo se iniciará a las 13:45 (hora de Ecuador) y bajo el título Shakira Live from Madrid, la presentación se podrá seguir desde cualquier parte del mundo.

¿Dónde y cómo sintonizar el concierto?

Para disfrutar del evento, los usuarios tendrán a su disposición múltiples opciones:

Prime Video: A través de la aplicación en dispositivos móviles, Smart TVs, consolas de videojuegos (PlayStation y Xbox), Chromecast, Apple TV y navegadores web.

A través de la aplicación en dispositivos móviles, Smart TVs, consolas de videojuegos (PlayStation y Xbox), Chromecast, Apple TV y navegadores web. Amazon Music: Directamente desde la aplicación oficial para teléfonos, tabletas y su canal integrado en dispositivos Fire TV.

Directamente desde la aplicación oficial para teléfonos, tabletas y su canal integrado en dispositivos Fire TV. Twitch: La retransmisión también estará habilitada en la popular plataforma de streaming, ampliando el alcance interactivo para la comunidad digital.

A través de un comunicado oficial, Shakira expresó su entusiasmo por este despliegue, asegurando que su actual gira se ha convertido "en mucho más de lo que jamás pude imaginar" y destacando la oportunidad de compartir esa noche especial con sus fanáticos alrededor del mundo simultáneamente.

Más allá de la música

La alianza entre la barranquillera y el gigante tecnológico trasciende la pantalla. Rocío Guerrero, directora de Música Latin-Iberia de Amazon, destacó que esta es la primera vez que la plataforma realiza una transmisión global en directo de un concierto completo de la artista.

En el marco de este evento, Amazon Music lanzará una nueva versión del tema "Dai Dai" —la canción oficial del Mundial 2026 producida por Rvssian—, y una edición especial en vinilo para conmemorar el 25º aniversario de su exitoso álbum Laundry Service.

Además, la transmisión servirá como plataforma de impulso para el programa AWS Entrena Latinas, una iniciativa conjunta con la Fundación Pies Descalzos que busca capacitar gratuitamente en inteligencia artificial a más de un millón de mujeres en Latinoamérica hasta 2028.