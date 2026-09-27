Capturan a alias 'Victoriño GT', señalado como líder de una facción de 'Los Lobos' en el sur de Quito

La Dirección Nacional de Inteligencia participó en el operativo que permitió la captura de alias 'Victoriño GT' en el sector El Conde, sur de Quito.

A través de la Dirección Nacional de Inteligencia , la Policía aprehendió este 27 de septiembre a alias 'Victoriño GT', identificado como Víctor Xavier Loor Lloacana, en el sector El Conde , sur de Quito.

Según la información policial, el detenido sería líder de una facción del grupo armado organizado Los Lobos con injerencia en el sur de la capital.

Lo vinculan con extorsión y robos

Las autoridades señalan que 'Victoriño GT' estaría relacionado con varios delitos, entre ellos extorsión, robo a personas, intimidación, tenencia y porte no autorizado de armas de fuego y recepción.

Además, presuntamente utilizaba redes sociales para intimidar a sus víctimas , mediante publicaciones en las que exhibía armas de fuego y difundía mensajes alusivos a acciones violentas.

La Policía considera al detenido un actor de alta relevancia dentro de la estructura y sostiene que su captura afecta la capacidad operativa de la organización en el sector El Conde.

Armas y celulares entre los indicios

Durante el procedimiento se incautaron un arma de fuego, una alimentadora blanca, dos municiones, un porta armas, armas y tres dispositivos móviles.

El operativo Atlas-146-ZI-DMQ se desarrolló cerca de las 14:00 en la calle La Cocha y un callejón del sector El Conde, en el Distrito Quitumbe.