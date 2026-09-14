Hombre con un niño en brazos es captado mientras sustrae un celular en Sangolquí

Hombre con un niño en brazos es captado mientras roba un celular en un local de Sangolquí.

Un hombre fue captado por cámaras de seguridad mientras sustraía un teléfono celular de un almacén de ropa en Sangolquí.

En el video, que circula en redes sociales, se observa que llevaba a un niño en brazos al momento del hecho.

Robo quedó registrado en video

El hecho ocurrió al mediodía del sábado 12 de septiembre de 2026, en un local de venta de ropa ubicado en Sangolquí, al suroriente de Quito.

Las imágenes muestran al hombre mientras observa las prendas y aparenta revisar los productos del establecimiento.

En un momento, el dependiente se distrae y el hombre extiende una mano hacia el mostrador y toma un teléfono celular que estaba en el local.

Luego, se retira del lugar con el niño en brazos.

Difunden las imágenes para identificarlo

El video fue difundido en redes sociales con el objetivo de ayudar a identificar al responsable y alertar a otros comerciantes y ciudadanos sobre este tipo de robos en zonas comerciales.

Hasta este lunes 14 de septiembre, no se ha informado sobre una persona detenida por este caso.