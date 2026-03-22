148 detenidos en el séptimo día de toque de queda en cuatro provincias de Ecuador
El toque de queda se aplica en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, desde el 15 de marzo.
La Policía Nacional ejecutó operativos por el toque de queda en cuatro provincias.
Policía Nacional
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Actualizada:
22 mar 2026 - 08:28
Los operativos por toque de queda dejaron 148 personas detenidas en las cuatro provincias con toque de queda, en la séptima jornada de toque de queda, este domingo 22 de marzo de 2026.
Los detenidos se distribuyen de la siguiente manera: Guayaquil 71, El Oro 22, Guayas 22, Los Ríos 29 y Santo Domingo de los Tsáchilas 4, según informó la Policía Nacional.
Las autoridades realizaron operativos e intervinieron en zonas dentro de las provincias con la restricción.
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