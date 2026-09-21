Una huella de látex y certificados falsos para simular las presentaciones del “zar de la cocaína”

Certificados médicos, firmas falsas y una huella reproducida en látex habrían sido utilizadas para simular que Dritan Rexhepi cumplía sus presentaciones en Ecuador.

El ministro del Interior, John Reimberg, reveló detalles sobre el modus operandi de la presunta red que habría favorecido al narcotraficante albanés Dritan Rexhepi.

Según Reimberg, Rexhepi, más conocido como el "zar de la cocaína" salió de Ecuador el 7 de septiembre de 2022 por Rumichaca utilizando una identidad falsa, pero después de esa fecha continuaron apareciendo registros a su nombre, como certificados médicos y supuestas presentaciones periódicas ante el sistema penitenciario.

Certificados para justificar ausencias

Uno de los mecanismos habría sido la emisión de certificados médicos irregulares para justificar que Rexhepi no acudiera a las presentaciones que debía cumplir tras salir de prisión.

Reimberg aseguró que dentro de la investigación se indaga si hubo pagos a cambio de esos certificados y de registrar comparecencias que nunca ocurrieron.

"El tipo estaba por otros países, mientras acá los médicos y un funcionario del SNAI beneficiándose económicamente."

John Reimberg, ministro del Interior.

Una huella en un guante de látex

La maniobra habría ido más allá, porque según Reimberg, con la presunta participación de un funcionario del SNAI se habría utilizado una reproducción de la huella dactilar de Rexhepi colocada en un guante de látex.

La huella habría servido para dejar constancia de una supuesta presentación del albanés, aunque este ya no se encontraba en Ecuador.

La investigación también apunta al uso de firmas falsas, registros de asistencia adulterados y documentación fraudulenta.