Suiza pierde a su capitán Xhaka por falsificar un certificado covid 19 en pandemia

El centrocampista suizo Granit Xhaka (n.º 10) siguen el balón con la mirada durante el partido de cuartos de final del Mundial de fútbol de 2026 entre Argentina y Suiza.

El capitán de la selección suiza de fútbol, Granit Xhaka, no participará en los próximos partidos de la Liga de las Naciones después de reconocer el lunes que en el pasado utilizó un falso certificado de covid.

"En aquel momento, la cuestión de la vacunación contra el covid-19 me provocaba una gran preocupación y despertaba en mí serias dudas. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba preso de la angustia y la duda", declaró Xhaka en su cuenta de Instagram.

"Fue en ese estado emocional alterado que me hice con un certificado de vacunación (...). Fue un error. Lo siento", añadió.

La fiscalía de Lucerna investiga lo sucedido, según los medios suizos, y Xhaka prometió cooperación plena con "las autoridades competentes".

Por el momento, la Nati tendrá que lidiar sin su capitán.

La decisión de no participar en los partidos de la próxima ventana internacional fue tomada "de común acuerdo" durante una conversación entre el jugador y la dirección de la Asociación Suiza de Fútbol (ASF).

"Granit Xhaka nos informó anoche de la situación", explica Peter Knäbel, presidente de la ASF, en un comunicado.

"Celebramos que Granit haya dado este paso y que esté dispuesto a aclarar por completo este asunto. Al mismo tiempo, hemos llegado juntos a la conclusión de que, en interés del equipo, era mejor disputar esta concentración sin él", añadió.

Suiza disputará en los próximos quince días los primeros partidos de la Liga de Naciones, como visitante contra Macedonia del Norte (26 de septiembre) y Escocia (29 de septiembre) y el 3 y 6 de octubre frente a Eslovenia y Macedonia del Norte en Lucerna.

"Al término de esta ventana internacional, reevaluaremos la situación con Granit y hablaremos sobre los pasos a seguir", anunció Knäbel.

El actual centrocampista del Sunderland (33 años), con pasado en el Arsenal y Bayern Munich entre otros equipos, fue el capitán de Suiza en el pasado Mundial de Norteamérica, en el que la Nati alcanzó los cuartos de final y fue eliminada por Argentina en la prórroga (3-1).