Ocho detenidos por presunta red de corrupción con médicos y funcionarios públicos

John Reimberg confirmó ocho detenciones por una presunta red que habría emitido certificados médicos irregulares para favorecer a Dritan Rexhepi en sus procesos judiciales.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este 21 de septiembre sobre la desarticulación de una presunta red delictiva integrada por médicos y exmédicos del Ministerio de Salud Pública, funcionarios vinculados al SNAI y personas relacionadas con una defensa técnica.

La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron 11 allanamientos y detuvieron a ocho personas en Guayaquil, Quito y Morona Santiago.

La investigación se desarrolla por presunta delincuencia organizada y otros posibles delitos como fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio.

La estructura habría favorecido a Dritan Rexhepi

Reimberg señaló que la red habría operado para beneficiar al ciudadano albanés Dritan Rexhepi, quien fue condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico.

De acuerdo con lo que dijo el ministro, los involucrados habrían manipulado procedimientos judiciales, certificados médicos y controles penitenciarios para generar registros que favorecieran a Rexhepi.

El funcionario aseguró que el albanés salió de Ecuador por Rumichaca el 7 de septiembre de 2022 utilizando una identidad falsa y fue detenido posteriormente en Turquía, en noviembre de 2023.

Registros habrían continuado cuando ya estaba fuera del país

Uno de los elementos señalados por Reimberg es que, pese a que Rexhepi ya se encontraba fuera de Ecuador, continuaban apareciendo registros de presentaciones ante el SNAI y certificados médicos a su nombre.

Según el ministro, la presunta estructura habría utilizado documentación fraudulenta, firmas falsas, certificados médicos irregulares y registros falsos de asistencia para aparentar que cumplía con sus obligaciones en Ecuador.

Ocho personas fueron detenidas en una investigación por una presunta red de corrupción que habría utilizado documentos y registros falsos para favorecer a Dritan Rexhepi. John Reimberg.

Reimberg afirmó incluso que se habría reproducido una huella dactilar de Rexhepi mediante un guante de látex, mecanismo que habría sido utilizado para simular su presencia en determinados controles.

Operativo se ejecutó durante el toque de queda

La intervención se realizó durante la madrugada de este lunes, en medio de la quinta jornada del toque de queda vigente en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.

Horas antes, Reimberg había anticipado que participaría en un operativo que calificó como un “golpe importante contra la corrupción”.

El ministro sostuvo que las investigaciones continuarán y lanzó un mensaje contra los involucrados: