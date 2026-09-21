Capturan al segundo más buscado de Manabí por asesinato de excandidato a alcalde de Portoviejo

Ruperto M., señalado como el segundo más buscado de Manabí, fue capturado en Portoviejo.

La Policía Nacional informó este lunes 21 de septiembre sobre la captura de Ruperto M., señalado como el segundo más buscado de Manabí. El hombre era requerido por su presunta participación en el asesinato de José Miguel Mendoza Rodas, excandidato a la Alcaldía de Portoviejo.

Según la institución, el sospechoso fue localizado y detenido en Portoviejo mediante acciones investigativas. Además, estaría presuntamente vinculado con la estructura delictiva Los Lobos.

Está llamado a juicio por asesinato

Ruperto M. se encuentra llamado a juicio por el delito de asesinato y mantiene además una orden de captura por receptación, de acuerdo con la información difundida por la Policía.

El caso por el que es investigado ocurrió el 2 de julio de 2024, cuando José Miguel Mendoza Rodas, de 40 años, fue asesinado en la ciudadela Municipal de Portoviejo.

Mendoza se movilizaba en su vehículo cuando fue atacado por sicarios cerca de las 09:45. Su cuerpo quedó dentro del automotor. Tras el crimen, dos personas fueron aprehendidas para investigaciones.

La captura de Ruperto M. forma parte de las acciones policiales para localizar a personas incluidas en las listas de más buscados y requeridas por la justicia en Manabí.