Esto se sabe del asesinato del director financiero del Municipio de Durán, Javier Bolaños

Javier Bolaños fue atacado cuando se movilizaba en su vehículo el 22 de septiembre del 2025.

Javier Bolaños, el director financiero de la Alcaldía de Durán, fue asesinado el lunes 22 de septiembre del 2025. Armados lo atacaron mientras se movilizada en su vehículo.

Alrededor de las 17:30, el funcionario se movilizaba con su vehículo por la vía Durán - Boliche, cuando fue víctima de un atentado. Producto del ataque, el automotor chocó contra un árbol ubicado a un costado de la vía.

Santiago Gavilanes, jefe policial de Durán, informó que después del asesinato los presuntos atacantes incendiaron un vehículo en otra parte de la ciudad, con el objetivo de "distraer" a la Policía.

"Estos terroristas están realizando este tipo de actos para distraer a la fuerza pública, para buscar cometer estos actos ilegales y tratar de generar zozobra", señaló el uniformado.

El oficial aseguró que las fuerzas de seguridad investigan las posibles causas del asesinato y que estaban realizando una serie de operativos en la ciudad para intentar encontrar a los responsables del crimen.

En el sitio del ataque, los agentes encontraron varios indicios balísticos y, tras el levantamiento del cuerpo, el vehículo fue retirado.

Segundo director municipal asesinado

Bolaños es el segundo director municipal asesinado en Durán, después de que en agosto de 2023 sicarios acabaran con la vida del jefe de Planeamiento y Territorio, Miguel Santos. Un mes después, el concejal Bolívar Vera fue hallado muerto después de haber sido secuestrado.

El alcalde de Durán, Luis Chonillo, lamentó el asesinato de Bolaños, a quien catalogó como "un profesional íntegro y, sobre todo, un ser humano extraordinario".

"En estos momentos necesitamos el compromiso de la justicia y la fuerza pública. Que se investigue hasta dar con los responsables. Este ataque monstruoso no puede quedar en la impunidad", señaló en su cuenta de X.