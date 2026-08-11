Cortes de luz se registraron en diferentes sectores de Tumbaco este martes 11 de agosto

La causa de los cortes de luz fue originada debido a los fuertes vientos de verano.

Los moradores de Tumbaco, en el nororiente de Quito, permanecen afectados por cortes de energía eléctrica este martes 11 de agosto de 2026, según reportes de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

Los primeros reportes sobre la interrupción del servicio se registraron alrededor de las 10:00. Entonces, la Empresa Eléctrica informó que trabajaba para solucionar la desconexión que afectaba a numerosos sectores de la parroquia.

A las 10:00, la institución informó que los sectores afectados son: La Primavera, Rojas, El Limonar, Lumbisí, San José de Oleas, Real Alto, La Praga, La Mandarina, El Chaquiñán, Arrayanes, San Blas, Santa Ana, Tola Chica 1, Villa Vega, Las Acacias, La Providencia, Buena Esperanza, Chiche, San José de Puembo y San Pedro de Chiche, además de sus alrededores.

A las 15:36, la EEQ informó que sus cuadrillas continuaban trabajando en Tumbaco para recuperar completamente el suministro eléctrico.

En esa actualización, la entidad reportó cortes en sectores como El Aromito, Los Eucaliptos, Pillagua, San Francisco de Churoloma, San José de Collaquí, Albán, Las Peñas, Mangahuantag, Timoteo Medrano, Teófilo Elías Carrera y la vía Club Arrayanes, además de sus alrededores.

Un árbol provocó la interrupción

La Empresa Eléctrica Quito explicó que la desconexión se produjo debido a los fuertes vientos de verano, que provocaron la caída de un árbol y afectaron la infraestructura eléctrica.

La entidad señaló que sus equipos ejecutaron "trabajos correctivos y se conectó la mayor parte de sectores afectados, nuestro equipo operativo está realizando el retiro del árbol para restablecer el servicio eléctrico en su totalidad".