Ministerio del Interior asume control del centro de cámaras de seguridad de Quito

El ministro del Interior, John Reimberg, durante un operativo policial en Quito.

En rueda de prensa realizada este lunes 10 de agosto de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el Gobierno nacional tomará el control director del Centro de Cámaras de Quito para integrarlo plenamente al trabajo operativo de la Policía Nacional.

La medida busca destrabar procesos burocráticos y optimizar el uso de la tecnología frente al crimen organizado.

Servicios bloqueados y fallas de seguridad

El funcionario denunció graves inconsistencias en la administración del sistema de videovigilancia. Reveló que las cámaras enlazadas al proveedor TELCONET permanecen bloqueadas y sin regularización desde enero de 2026.

Además, advirtió que la conectividad y el centro de datos se encuentran fuera de las salas de monitoreo oficiales.

Esta falta de centralización, según Reimberg, ha permitido la proliferación de "salas espejo" sin las seguridades requeridas, desde donde instituciones como el Municipio de Quito acceden al flujo de las imágenes.

Cambio de enfoque hacia la prevención

El titular de la cartera de Estado enfatizó que la videovigilancia debe ser una herramienta proactiva y no un simple registro de delitos impunes.

Según Reimberg, las cámaras no están ahí para observar el delito impune después de que ocurre, sino para anticiparse, identificar a quienes lo cometen, seguir sus movimientos y facilitar su captura.

Decisiones sin espacio para disputas políticas

Reimberg aclaró que la intervención no responde a disputas de competencias o rivalidades políticas, sino a la necesidad urgente de dar respuestas operativas a la ciudadanía.

Aseguró que desde hoy cada dispositivo tendrá la misión específica de prevenir, reaccionar y capturar a los responsables de hechos delictivos en la capital.