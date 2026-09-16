¿Qué implica el estado de excepción en Pichincha y qué cambia para Quito?

Pichincha permanecerá bajo estado de excepción durante 60 días, desde el 15 de septiembre hasta el 14 de noviembre de 2026. La medida permite reforzar los operativos militares y policiales contra estructuras delictivas.

El Decreto Ejecutivo 498 declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en ocho provincias del país. En el caso de Pichincha, el Gobierno señala que Quito es un punto estratégico para actividades vinculadas al crimen organizado, como microtráfico, extorsión, secuestro, robo organizado y lavado de activos.

¿Qué medidas se podrán aplicar?

Durante la vigencia del decreto, las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional en operativos de seguridad. También se permiten requisiciones, registros y allanamientos en las condiciones establecidas en el decreto, incluso sin autorización del propietario ni una orden judicial previa cuando existan los supuestos contemplados en la declaratoria.

Además, se limita la inviolabilidad de la correspondencia para acciones relacionadas con investigaciones contra estructuras criminales, bajo las condiciones previstas en el decreto.

En Quito, estas medidas se suman al Plan de Protección Quito, que mantiene desplegados a unos 4.000 policías y militares. Los operativos se han concentrado en sectores como La Delicia, Eloy Alfaro, Calderón, Los Chillos y Quitumbe.

¿Hay toque de queda en Pichincha?

Aunque Pichincha está incluida en el estado de excepción, el Decreto 498 no establece toque de queda para esta provincia.

La restricción de movilidad entre las 00:00 y las 05:00 se aplicará únicamente en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, entre el 17 y el 30 de septiembre.

Esto significa que en Quito y el resto de Pichincha las personas podrán movilizarse normalmente durante la noche, aunque habrá mayor presencia de policías y militares, controles y operativos durante los próximos 60 días.