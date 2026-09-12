Operativo ‘Protección Quito’: aprehendidos y decenas de armas incautadas

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Zona 9 como parte del Plan Protección Quito, desplegó un fuerte operativo de prevención y control en varios sectores estratégicos de la capital, tales como Iñaquito, Cochapamba, Nayón y La Mariscal, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. La intervención contempló sobrevuelo de helicópteros.

Durante las intervenciones se obtuvieron resultados, entre los que destacan siete personas aprehendidas, un detenido, el decomiso de dos armas de fuego, 51 armas blancas y la incautación de 7.6 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo, con apoyo de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se retuvieron 40 motocicletas y se emitieron 60 citaciones de tránsito.

En el sector de Nayón, tras una inspección realizada por personal de hidrocarburos que constató el mal uso de los cilindros de gas licuado de petróleo (GLP), las autoridades lograron el decomiso de 97 tanques. Además, se concretó la clausura de 8 locales comerciales por no contar con la documentación ni la identificación de sus ocupantes, sumado a 63 establecimientos inspeccionados y 11 citados.

Durante la revisión a locales y transeúntes, los uniformados incautaron 97 celulares y equipos de comunicación cuya procedencia legal no pudo ser justificada, figurando varios de ellos como reportados o robados. Estas acciones se extendieron a zonas de alta concurrencia nocturna como La Foch para garantizar el control en espacios de entretenimiento.

El despliegue contó con un contingente multidisciplinario integrado por 180 servidores policiales, 64 efectivos de las Fuerzas Armadas del Bloque de Seguridad y 56 agentes civiles pertenecientes a distintas instituciones como la AMC, AMT, Migración, Aduana, Intendencia y Secretaría de Seguridad.

Las autoridades destacaron que muchos de estos controles se ejecutaron gracias a las denuncias ciudadanas recibidas mediante códigos QR y canales oficiales, las cuales fueron verificadas previamente por inteligencia policial. Finalmente, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar activamente durante las inspecciones para garantizar el bienestar de la comunidad.