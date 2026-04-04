Incautan más de 2 000 kilos de cocaína en operativo marítimo en Manta

La droga estaba repartida en 18 bultos cuyo total es una tonelada y media.

Dos personas fueron procesadas por su presunta participación en el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización a gran escala, tras ser detenidas en altamar frente a Manta.

El operativo se ejecutó a cerca de 70 millas náuticas de la costa, cuando una embarcación considerada sospechosa fue interceptada por personal de la Armada Nacional.

Más de 2 toneladas de droga

Durante la inspección, las autoridades encontraron 44 sacos de yute que contenían 1.760 paquetes con una sustancia blanca.

Tras las pruebas correspondientes, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2.042 kilogramos.

Evidencias encontradas

Además de la droga, en la embarcación se hallaron varios indicios que forman parte de la investigación:

teléfonos satelitales, dispositivos de geoposicionamiento, celulares, dinero en efectivo y pasaportes de los implicados.

Los detenidos fueron trasladados al puerto de Manta y puestos a órdenes de la Policía Nacional.

En la audiencia de flagrancia, la Fiscalía formuló cargos contra los sospechosos como presuntos autores del delito.

El juez dispuso prisión preventiva para ambos y el inicio de una instrucción fiscal de 30 días.

Según el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización puede ser sancionado con penas de hasta 13 años de prisión.