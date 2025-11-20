José Esach, presidente de la Confeniae, sufrió un ataque armado en vía al Puyo

José Esach, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) sufrió un ataque armado en el Puyo, provincia de Pastaza.

Así lo denunció la madrugada de este jueves 20 de noviembre de 2025 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Según la publicación de la Conaie, Esach sufrió un atentado mientras circulaba con una comitiva por la vía Santa Clara - Puyo, en la provincia de Pastaza.

Una camioneta interceptó al vehículo en el que se trasladaba el líder indígena y de ella descendieron encapuchados con armas largas, dice la Conaie.

Sin embargo, el conductor del vehículo reaccionó oportunamente y esquivó el ataque. De acuerdo con la información de la Conaie, la comitiva y Esach resultaron ilesos.

Luego del ataque, el líder indígena llegó con su comitiva a Fátima para pedir auxilio a la Policía Nacional.