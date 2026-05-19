¡EN VIVO! Deportivo Cuenca vs. Recoleta por la quinta fecha de la Copa Sudamericana

En el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca,el Deportivo Cuenca recibe al Recoleta F C del paraguay por la Copa Sudamericana 2026.foto Boris Romoleroux/API.

Deportivo Cuenca se enfrenta a Recoleta de Paraguay este martes 19 de mayo de 2026 a las 21:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El "Expreso Austral", dirigido por Jorge Célico, marcha segundo en el grupo con 5 puntos. Una victoria es vital para alcanzar las 8 unidades y asegurar prácticamente su pase a la siguiente ronda.

El equipo paraguayo está tercero con 4 puntos. Llega obligado a sumar en la altura ecuatoriana, ya que una derrota lo dejaría al borde de la eliminación, en un grupo sumamente ajustado donde también compiten San Lorenzo y Santos.