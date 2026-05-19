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Sudamericana

¡EN VIVO! Deportivo Cuenca vs. Recoleta por la quinta fecha de la Copa Sudamericana

El equipo azuayo dirigido por Jorge Célico se ilusiona con un triunfo para pelear por la clasificación a los octavos de final de Sudamericana.

En el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca,el Deportivo Cuenca recibe al Recoleta F C del paraguay por la Copa Sudamericana 2026.foto Boris Romoleroux/API.

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Autor

Mauricio Bayas

Actualizado:

19 may 2026 - 20:45

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Deportivo Cuenca se enfrenta a Recoleta de Paraguay este martes 19 de mayo de 2026 a las 21:00 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

El "Expreso Austral", dirigido por Jorge Célico, marcha segundo en el grupo con 5 puntos. Una victoria es vital para alcanzar las 8 unidades y asegurar prácticamente su pase a la siguiente ronda.

El equipo paraguayo está tercero con 4 puntos. Llega obligado a sumar en la altura ecuatoriana, ya que una derrota lo dejaría al borde de la eliminación, en un grupo sumamente ajustado donde también compiten San Lorenzo y Santos.

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