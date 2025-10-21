Joven fingió su secuestro para extorsionar a su madre y pedir 15 000 dólares por su liberación

La joven enviaba a su madre fotos y videos de ella maniatada para exigir un rescate.

Una joven de 23 años fingió su secuestro para extorsionar a su madre y exigir más de 15 000 dólares por su liberación. La estudiante fue detenida por agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida (Dinased) y la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase).

El delito ocurrió en el cantón La Troncal, en la provincia de Cañar, informó la Policía Nacional el lunes 20 de octubre del 2025. El caso salió a la luz cuando la madre de la joven puso una denuncia por la desaparición de su hija el pasado 3 de octubre.

Según el testimonio, la joven salió de su domicilio para hacer unas compras y no regresó. Horas más tarde, la madre empezó a recibir mensajes en los que supuestos secuestradores le pedían más de 15 000 dólares para liberar a su hija.

Los mensajes estaban acompañados de fotografías donde la víctima aparecía maniatada de pies y manos, lo que generó alarma entre los familiares.

Ante la denuncia, equipos especializados de la Dinased y la Unase–Zona Playas iniciaron un operativo denominado “Sigilo 0194”, en coordinación con la Zona 6, que abarca el distrito Cañar.

Personal especializado realizó tareas de investigación y rastreo se determinó el lugar en el que se encontraba la joven. Las autoridades realizaron un operativo en La Troncal para rescatarla. La joven admitió haber simulado su secuestro con el objetivo de obtener dinero de sus familiares.

En la intervención, la Policía decomisó un teléfono móvil, que habría sido utilizado para enviar los mensajes extorsivos. Ella fue puesta a órdenes de las autoridades.